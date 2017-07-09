Sabri Sarıoğlu La Liga takımına gidiyor!
Galatasaray'la yollarını ayıran Sabri Sarıoğlu'na İspanya'dan teklif geldi.
Sarı kırmızılı ekibin sözleşmesini yenilemeyerek yollarını ayırdığı Sabri Sarıoğlu'na La Liga ekiplerinden Real Betis, tecrübeli futbolcuyla temasa geçti.
Bonservisi elinde bulunan Sabri Sarıoğlu için menajer vasıtasıyla teklif sunan Real Betis, yıldız futbolcuyu transfer etmek için harekete geçti.
BEDAVA OLMASI TRANSFERİ CAZİP KILDI
Maddi yönden dar boğazda olan İspanyol ekip için senelerdir Galatasaray'da oynayan tecrübeli futbolcunun bonservisinin elinde bulunması transferi çok cazip kılan etken oldu.
Real Betis yöneticileri Sabri'nin menajeriyle görüşme gerçekleştirerek yıldız futbolcunun son durumu hakkında bilgi aldı. Görüşmenin olumlu geçmesi ve tarafların ücret konusunda anlaşmasının ardından transfer için prensipte anlaşıldı.
ARDA TURAN: HİÇ DÜŞÜNMEDEN GEL
Gelen teklif sonrasında Arda Turan'la konuşan Sabri takım hakkında bilgi aldı. Konuşmada Arda Turan, "Hiç düşünmeden gel" dedi.
Sabri Sarıoğlu, gelen teklif için süre istediği ve kararını vermesi durumunda transferin önümüzdeki hafta duyurulacağı öğrenildi.
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