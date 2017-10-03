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Sabri Sarıoğlu, milli takımda herkesi solladı

Sabri Sarıoğlu, milli takımda herkesi solladı.18382
  • Giriş : 03.10.2017 / 15:25:00

Göztepe'de forma giyen Sabri Sarıoğlu, milli takımda herkesi solladı.

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Beşik Modelleri

Uzun yıllar Galatasaray'da forma giyen ve İzmir kulübü Göztepe'ye transfer olan Sabri Sarıoğlu, milli formayı 44 kez giyerek rekor kırdı.

Galatasaray’da oynadığı dönemde yerine transfer edilen Ali Turan, Veysel Sarı, Eboue gibi isimlerden formayı kapan Sarıoğlu, bu kez de 6 yıl sonra Milli Takım’a döndü. 

HÜRRİYET

 

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