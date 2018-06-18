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Sabri Sarıoğlu'nun yeni takımı belli oldu

Sabri Sarıoğlu'nun yeni takımı belli oldu.18382
  • Giriş : 18.06.2018 / 11:41:00

Tecrübeli oyuncu Sabri Sarıoğlu'nun yeni takımı belli oldu.

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Büyüyen Beşik

Uzun zaman Galatasaray'da forma giyen ve geçtiğimiz sezon Göztepe'ye transfer olan Sabri Sarıoğlu'nun yeni takımı belli oldu.

Sol beke Sakıb Aytaç, orta sahaya Hasan Hüseyin Acar ve kanada Bilal Başacıkoğlu’nu transfer eden Kayserispor’da takviyeler yerlilerden devam edecek gibi duruyor.

Sağ beki de yerli bir isme emanet etmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, Gençlerbirliği’nden Ahmet Oğuz’la anlaşamayınca gündemine Sabri Sarıoğlu’nu aldı.

Bonservisi elinden olan başarılı oyuncunun, Kayseri’ye transferi geçen sezon son anda yatmıştı.

Göztepe’den ayrılan 33 yaşındaki savunmacıyla başkan Erol Bedir’in bir görüşme yapacağı kaydedildi. Kariyerine Süper Lig’de devam etmek isteyen Sabri’nin de Kayserispor’da forma giymeye sıcak baktığı ifade edildi.

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