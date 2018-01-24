Saç sorunlarına Nashi Argan Yağı çözümü
Özellikle cilt bakımı ve saç bakımında sentetik içeriklere sahip olan ürünler tercih edilmiyor. Saç bakımı ve doğal ürün dendiğinde ilk akla gelen markalar arasında Nashi de bulunuyor. Bio sertifikasına sahip olan ve sadece Türkiye’de değil, dünyanın pek çok ülkesinde kullanılan nashi argan yağı markanın en öne çıkan ürünü haline geldi. Saçlardaki etkisinin kısa sürede ortaya çıkması ve düzenli kullanımda onlarca saç sorununu ortadan kaldırması, bu ürüne olan talebin de artmasını beraberinde getirdi.
Saç bakımı için kuaföre ödenen ücretten çok daha uygun bir fiyat ile satışa sunulması da, seçimini nashi argan yağı yönünde kullanan kadınların sayısındaki artışın bir diğer nedeni oldu. Kuaförde saatlerce sürebilen bakım, bu ürün ile evde dakikalar içerisinde yapılabiliyor. Özellikle çalışan kadınların zamansızlık sorunundan kaynaklı saç bakımını ihmal etmesine de gerek kalmıyor. Sadece birkaç dakika içerisinde argan yağının saçlara sürülmesi, saç bakımı için yeterli oluyor.
Argan Yağı Nasıl Kullanılır?
Yüzyıllar önce keşfedilmesine karşın saç ve ciltteki olumlu etkileri yakın zamanda netleşen argan yağı aslında Fas bölgesinde yetişen bir ağacın çekirdeklerinden elde ediliyor. E vitamini yönünden o kadar zengin bir yağ ki, saç bakımında kuruyan saçları dahi nemlendirmeyi başarıyor. Bu nedenle son yıllarda nashi argan yağı cilde nasıl uygulanır sorusuna yanıt arayanların sayısında da bir artış oluyor. Aslında argan yağı saç diplerine sürülmüyor. Tam boy olarak saçlara ve özellikle uçlara sürülerek kullanılıyor. Bir süre beklendikten sonra saçların yıkanmasında da herhangi bir sakınca yok.
Marka, argan yağını pompalı bir ambalaj içerisinde satışa sunduğundan pratik kullanım da mümkün oluyor. Pompaya basıldığında tek sürüm için ideal miktarda argan yağı alınıyor ve akmadan, damlamadan kolaylıkla saçlara sürülebiliyor. Dolayısıyla nashi argan yağı kullanımı pratiklik yönüyle de ön plana çıkabiliyor. Tüm dünyada özellikle kadınların saçlarını bu markanın argan yağına emanet etmesinde, pratik kullanımın önemli bir unsur olduğu söylenebilir.
Yüksek Verimlilik Sunan Ürünlere İlgi Büyük!
Doğadan gelen argan yağı mucizesinden faydalanmak isteyenlerin tercihini % 100 doğal olan ürünlerden yana yaptıkları bilinir. Özellikle yüksek verimlilik talep eden kadınlar nashi argan yağı en ucuz nasıl alınır gibi araştırmalar içerisinde ürünü temin etme yoluna gidiyor. Kullanıcı yorumlarına göz atıldığında üründen maksimum verimlilik alındığı da dikkatlerden kaçmıyor. Ayrıca ürünün tüm saç tipleri için uygun olması, daha fazla tercih edilmesinde belirleyici olabiliyor.
Özelikle kuaför hatası gibi nedenlerle saç sağlığını kaybedenlerin çözümü argan yağında buldukları bilinir. Yanlış kimyasal işlemler nedeniyle saç uçlarında kırıklar oluşması ya da saç yapısının bozulması gibi durumlarda düzenli olarak argan yağı ile saçlara bakım yapılması halinde, saçlar eski sağlığına yeniden kavuşabiliyor. Çünkü içerisinde bulunan yüksek orandaki E vitamini saçların kısa sürede toparlanmasına yardımcı oluyor.
Saç Sorunlarına Argan Yağı Çözüm Olabiliyor!
Saç kuruluğundan yakınanların da çözümü bu mucizevi yağda bulduklarını söylemek mümkün. Kurumuş saçların nem dengesini yeniden elde etmesine olanak tanıyan argan yağı ile saçlara bakım yapmak hem kolay hem de ekonomik bir tercih oluyor. Saçlarını düzenli olarak boyayan kadınların kimyasalın yarattığı zararı en aza indirgeyebilmesi bu yağ ile mümkün olabiliyor.
Saç ve cilt bakımında uzmanlara kulak vermek gerekir. Uzmanların önerisi olabildiğince çözümü doğada aramak yönünde ve bu nedenle doğal içeriğe sahip olan ürünlerin tercih edilmesinde fayda olacaktır. Çünkü sentetik ya da kimyasal kalıntılar cilde ve saçlara büyük zarar verebiliyor.
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