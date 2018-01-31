Facebook Twitter Rss

Sadık Meleki: Biz kaybettik, Türkiye kazandı

Sadık Meleki: Biz kaybettik, Türkiye kazandı.18786
  • Giriş : 31.01.2018 / 19:07:00

İranlı eski diplomatın yaptığı açıklamada "biz kaybettik, kazanan Türkiye oldu" dediği öğrenildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

İranli eski bir diplomat olan Sadık Meleki'nin Suriye'de kazanın Türkiye olduğunu açıkladığı belirtildi.

İran Dışişleri Bakanlığı'nda çalışan Sadık Meleki, İran'ın Suriye'de kaybettiğini, Türkiye'nin ise kazanan tarafta olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı eski diplomatlarından Sadık Meleki, İran Diplomatik Araştırmalar Merkezi’nin sitesinde yayımlanan yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Suriye’nin Afrin ilindeki çatışmaların en büyük kaybedeni İran… Ankara, Afrin harekâtını Washington ve Moskova ile koordineli bir şekilde gerçekleştirdi. Ancak İran bu dosyada hiç yer almadı. İran böylece Suriye’deki çatışmalar denkleminde en büyük kaybeden oldu."

Meleki, Suriye’deki çatışmalarda DAEŞ’e karşı üstünlük sağlayan İran’ın Afrin operasyonunuyla kayıpta olduğunu, Türkiye’nin ise Suriye’nin geleceğinde söz sahibi olabileceğini belirtti.

HÜRRİYET

Avrasya Tüneli zamlandı!

İstanbul yine bildiğiniz gibi: Trafik tıkandı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Trump imzaladı! O cezaevi açık kalacak

Trump imzaladı! O cezaevi açık kalacak

ABD Başkanı Donald Trump, Guantanamo ile ilgili son kararını verdi.

Afganistan'da 6.2 büyüklüğünde deprem!

Afganistan'da 6.2 büyüklüğünde deprem!

Afganistan'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

 

Amerika'dan 'sivil kayıplar' açıklaması

Amerika'dan 'sivil kayıplar' açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri, Afrin operasyonu ile ilgili açıklama yaptı.

Yolcu minibüsü nehire uçtu: 13 kişi öldü

Yolcu minibüsü nehire uçtu: 13 kişi öldü

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde katliam gibi bir kaza yaşandı.

 

Trump: Feminist olduğumu söyleyemem

Trump: Feminist olduğumu söyleyemem

ABD Başkanı Donald Trump, İngiliz basınına çeşitli açıklamalarda bulundu.

ABD'yi karıştıran bir iddia daha!

ABD'yi karıştıran bir iddia daha!

Trump'ın bir kadınla evlilik dışı ilişkisi olduğunun öne sürülmesi üzerine ABD'de ortalık karıştı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya