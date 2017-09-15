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Şafak Pavey istifa etti

Şafak Pavey istifa etti.11917
  • Giriş : 15.09.2017 / 21:37:00

CHP milletvekili Şafak Pavey, sağlık sorunları nedeniyle milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu.

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Büyüyen Beşik

CHP'li vekil Pavey, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa ettiğini açıkladı.

Şafak Pavey yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Siyasete başladığım 2011 yılından bu yanba seçmenimize olan sorumluluklarımı yreine getirmek için var gücümle çalıştım. Yüksek tempoda, aralıksız geçen yıllar içinde, ortaya çıkan sağlık sorunlarını çoğu zaman göz ardı ettim.

Gelinen noktada sağlık sorunlarımı daha fazla ertelemem mümkün olmadığı için milletvekilliğinden istifa kararı aldım.

Öncelikle seçmenimize, bana siyasete girerek hizmet etme fırsatı tanıyan Genel Başkanımıza, yol arkadaşlarıma ve partime teşekkür ederim.

Altı yıldır yürekten inanarak sürdürdüğüm mücadeleye bundan sonra da milletvekili olmadan devam etmeye kararlıyım.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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