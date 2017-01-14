Saffet Sancaklı'nın eşi intihar etti
Saffet Sancaklı, kötü haberi Meclis'te olduğu sırada kaldı. Sancaklı'nın İstanbul'a dönmek için uçak bileti bulamadığını öğrenen Başbakan Binali Yıldırım, Başbakanlık uçağını tahsis etti.
Hülya Sancaklı'nın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.
Meclis Genel Kurulu’ndaki Anayasa Değişikliği teklifinin 12’nci madde oylamasına katılan Sancaklı, eşinin intihara teşebbüs ettiği haberini oy sayımı sırasında aldı. Hülya Sancaklı’nın İstanbul’da özel bir hastaneye kaldırıldığı ancak bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.
BAŞBAKAN UÇAĞINI TAHSİS ETTİ
MHP kaynakları, İstanbul’a gitmek için uçak bulamayan Sancaklı’ya Başbakan Binali Yıldırım’ın Başbakanlık uçağını tahsis ettiğini belirtti.
Sancaklı'yı taşıyan uçak saat 22.10 sıralarından Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. VİP'den çıkan Sancaklı buradan eşinin kaldırıldığı hastaneye gitti.
MERAL AKŞENER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Meral Akşener Hülya Sancaklı'nın vefatı üzerine sosyal medya hesabından başsağlığı diledi:
Saffet Sancaklı kardeşimin değerli eşinin vefatını üzüntüyle öğrendim. Ailesine sabır nasib etsin.Rahmet diliyorum.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın eşinin tedavi altına alındığı hastane çevresinde polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Yakınlarının ise acil önünde bekledikleri görüldü.
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