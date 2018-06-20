Safiye'nin Faik'i tekerlekli sandalyede
Ünlü şarkıcı Safiye Soyman'ın sevgisi Faik Öztürk, hastanelik oldu. Nişantaşı'nda bir hastaneden çıkarken görülen Faik Öztürk tekerlekli sandalye ile ilerlemeye çalışıyordu.
Tekerlekli sandalyeye oturtulan Öztürk'ün yanında bulunan ve avukat olduğunu iddia eden kız kardeşinin, görüntü alan basın mensuplarına "Ben avukatım. Bu fotoğraf çıkarsa size dava açarım. Fotoğrafları hemen silin" sözleriyle tepki göstermesi dikkati çekti.
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