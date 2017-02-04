Sağlık Bakanı: 1500 doktor ihraç edildi
15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında yürütülen operasyonlarda kamu kurumlarına sızan Fethullahçı Terör Örgütü üyeleri tek tek temizlenmeye devam ediyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Akdağ, kalkışmadan bu yana 1500 doktorun ihraç edildiğini belirtti.
Partisinin Ordu İl Başkanlığını ziyaret eden sağlık Bakanı Recep Akdağ, burada bir gazetecinin FETÖ operasyonları kapsamında açığa alınan ve ihraç edilen sağlık personeli sayısı hakkındaki sorusunu yanıtladı. Akdağ, operasyon sonucu açığa alınan ve ihraç edilen personelin sağlık hizmetini çok fazla etkilemediğini belirtti.
Akdağ, 6 bin 500'ün biraz üzerinde ihraç edilen sağlık personeli bulunduğunu vurgulayarak, "Doktor sayısı olarak da bin 500 civarında bir ihraç oldu. Bu, toplam doktor sayısı içerisinde çok büyük bir sayı değil. Toplamda 500 bine yakın personelimiz var. Bunların içerisinde hizmet alımı yapılan firmalara ait çalışanlar da var ama biz yine de Maliye'den bu eksikleri tamamlamak için gerekli kadroları istedik. Bu kadrolar bize verildi. İçinde bulunduğumuz yıl da gerekli istihdamı yapacağız." ifadesini kullandı.
"FETÖ/PDY mensubu bir kişinin devletin kurumları içerisinde, kamuda çalışması sadece bir sayı olarak düşünülmemeli." diyen Akdağ, şöyle devam etti:
"Bu, çok riskli ve tehlikeli bir iş. 15 Temmuz'dan uzaklaştıkça bazen yaşadığımız tehlikenin ne kadar büyük olduğunu unutuyoruz. Çok büyük bir felaket ile karşı karşıya kalmıştık. Allah korusun, milletimizin özgürlüğünü kaybetmeye ramak kalmıştı. Millet bunu gördüğü için zaten o gece topyekun ayağa kalktı. Onun için biz de 248 şehit verdik. Onun için 2 bin 200 gazi ile o geceyi atlatabildik. Cenabı Hak, bu milletin bütün fertlerinden razı olsun ki bu millet vatanına, bayrağına ve istiklaline bağlılığını ortaya koydu. Yoksa ne biz bugün partide olabilirdik, ne de sizler basın mensubu olarak serbestçe görevlerinizi yapabilirdiniz. Bu, Türkiye üzerinde oynanan oyunların en büyüğüydü. Son yüzyılda Türkiye'nin hatta İslam dünyasının karşılaştığı en büyük fitne idi. Dolayısıyla bu fitneyi ortadan kaldırmak için kamudan insanların bir kısmının bu örgüte bağlı olanların ihraç edilmesi çok doğru bir iştir. İhraç edilen sayı bizim hizmetlerimizi etkileyecek ölçüde değil."
DİĞER HABERLER
AVM'lerde terör saldırılarına karşı önlem
Alışveriş merkezlerinde güvenlik amaçlı plaka tanıma sistemi devreye girdi.
Gaziantep'te polise silahlı saldırı yapıldı
Gaziantep'te 'dur' ikazına uymayan zanlı, polise silahlı saldırı düzenledi.
HDP'li eski vekile 95 yıl hapis cezası istemi
HDP'li eski milletvekili Ayla Akat Ata'ya verilen ceza açıklandı.
Bozdağ cezaevinde ölenlerin sayısını açıkladı
Adalet Bakanı Bozdağ, cezaevinde ölenlerin sayısını açıkladı.
İşte faturası en yüksek 10 vekil
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gelen yüksek faturalarla çalkalanıyor.