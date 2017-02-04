Facebook Twitter Rss

Sağlık Bakanı: 1500 doktor ihraç edildi

Sağlık Bakanı: 1500 doktor ihraç edildi.12645
  • Giriş : 04.02.2017 / 17:48:00

Sağlık Bakanı Akdağ, kamuda yapılan ihraçlara yönelik açıklama yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında yürütülen operasyonlarda kamu kurumlarına sızan Fethullahçı Terör Örgütü üyeleri tek tek temizlenmeye devam ediyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Akdağ, kalkışmadan bu yana 1500 doktorun ihraç edildiğini belirtti.

Partisinin Ordu İl Başkanlığını ziyaret eden sağlık Bakanı Recep Akdağ,  burada bir  gazetecinin FETÖ operasyonları kapsamında açığa alınan ve ihraç edilen sağlık  personeli sayısı hakkındaki sorusunu yanıtladı.  Akdağ, operasyon sonucu açığa  alınan ve ihraç edilen personelin sağlık hizmetini çok fazla etkilemediğini belirtti.

Akdağ, 6 bin 500'ün biraz üzerinde ihraç edilen sağlık personeli  bulunduğunu  vurgulayarak, "Doktor sayısı olarak da bin 500 civarında bir ihraç  oldu. Bu, toplam doktor sayısı içerisinde çok büyük bir sayı değil. Toplamda 500  bine yakın personelimiz var. Bunların içerisinde hizmet alımı yapılan firmalara  ait çalışanlar da var ama biz yine de Maliye'den bu eksikleri tamamlamak için  gerekli kadroları istedik. Bu kadrolar bize verildi. İçinde bulunduğumuz yıl da  gerekli istihdamı yapacağız." ifadesini kullandı.

"FETÖ/PDY mensubu bir kişinin devletin kurumları içerisinde, kamuda  çalışması sadece bir sayı olarak düşünülmemeli." diyen Akdağ, şöyle devam etti:

"Bu, çok riskli ve tehlikeli bir iş. 15 Temmuz'dan uzaklaştıkça bazen  yaşadığımız tehlikenin ne kadar büyük olduğunu unutuyoruz. Çok büyük bir felaket  ile karşı karşıya kalmıştık. Allah korusun, milletimizin özgürlüğünü kaybetmeye  ramak kalmıştı. Millet bunu gördüğü için zaten o gece topyekun ayağa kalktı. Onun  için biz de 248 şehit verdik. Onun için 2 bin 200 gazi ile o geceyi atlatabildik.  Cenabı Hak, bu milletin bütün fertlerinden razı olsun ki bu millet vatanına,  bayrağına ve istiklaline bağlılığını ortaya koydu. Yoksa ne biz bugün partide  olabilirdik, ne de sizler basın mensubu olarak serbestçe görevlerinizi  yapabilirdiniz. Bu, Türkiye üzerinde oynanan oyunların en büyüğüydü. Son yüzyılda  Türkiye'nin hatta İslam dünyasının karşılaştığı en büyük fitne idi. Dolayısıyla  bu fitneyi ortadan kaldırmak için kamudan insanların bir kısmının bu örgüte bağlı  olanların ihraç edilmesi çok doğru bir iştir. İhraç edilen sayı bizim  hizmetlerimizi etkileyecek ölçüde değil."

Gaziantep'te polise silahlı saldırı yapıldı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

AVM'lerde terör saldırılarına karşı önlem

AVM'lerde terör saldırılarına karşı önlem

Alışveriş merkezlerinde güvenlik amaçlı plaka tanıma sistemi devreye girdi.

Gaziantep'te polise silahlı saldırı yapıldı

Gaziantep'te polise silahlı saldırı yapıldı

Gaziantep'te 'dur' ikazına uymayan zanlı, polise silahlı saldırı düzenledi.

 

HDP'li eski vekile 95 yıl hapis cezası istemi

HDP'li eski vekile 95 yıl hapis cezası istemi

HDP'li eski milletvekili Ayla Akat Ata'ya verilen ceza açıklandı.

Merkel tutuklu gazetecileri sordu

Merkel tutuklu gazetecileri sordu

Merkel, Türkiye ziyaretinde Erdoğan'a tutuklu gazetecileri sordu.

 

Bozdağ cezaevinde ölenlerin sayısını açıkladı

Bozdağ cezaevinde ölenlerin sayısını açıkladı

Adalet Bakanı Bozdağ, cezaevinde ölenlerin sayısını açıkladı.

İşte faturası en yüksek 10 vekil

İşte faturası en yüksek 10 vekil

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gelen yüksek faturalarla çalkalanıyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya