Sağlık Bakanı istifa etti!
Amerika Birleşik Devletleri'nde şoke eden istifa. ABD Sağlık Bakanı Tom Price istifasını ABD Başkanı Donald Trump'a sundu. Başkan ise Price'ın istifasını hemen kabul etti.
Beyaz Saray'dan konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Sağlık Bakanı Thomas Price bugün istifasını sundu ve Başkan da bu istifayı kabul etti. Başkan bugün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere Don Wright'ı vekaleten bakanlığa atamayı düşünmektedir" ifadelerine yer verildi.
Wright'ın son olarak Sağlık Bakanlığında müsteşar yardımcısı olarak görev yaptığı kaydedildi.
Price, bazı özel seyahatlerinde kamuya ait jetleri kullandığı ve binlerce dolarlık uçuş masraflarını federal bütçeye ödettiği iddialarıyla ilgili yoğun şekilde eleştiriliyordu. ABD Kongresinde de Price'ın kamuya ait jetleri kullanmasıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.
SPUTNİK
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