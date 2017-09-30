Facebook Twitter Rss

Sağlık Bakanı istifa etti!

Sağlık Bakanı istifa etti!.14724
  • Giriş : 30.09.2017 / 08:09:00

Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Bakanı görevinden istifa etti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Amerika Birleşik Devletleri'nde şoke eden istifa. ABD Sağlık Bakanı Tom Price istifasını ABD Başkanı Donald Trump'a sundu. Başkan ise Price'ın istifasını hemen kabul etti.

Beyaz Saray'dan konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

​Açıklamada, "Sağlık Bakanı Thomas Price bugün istifasını sundu ve Başkan da bu istifayı kabul etti. Başkan bugün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere Don Wright'ı vekaleten bakanlığa atamayı düşünmektedir" ifadelerine yer verildi.

​Wright'ın son olarak Sağlık Bakanlığında müsteşar yardımcısı olarak görev yaptığı kaydedildi.

Price, bazı özel seyahatlerinde kamuya ait jetleri kullandığı ve binlerce dolarlık uçuş masraflarını federal bütçeye ödettiği iddialarıyla ilgili yoğun şekilde eleştiriliyordu. ABD Kongresinde de Price'ın kamuya ait jetleri kullanmasıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

SPUTNİK

Ağrı'dan acı haber: 4 şehit!

Hükümetten Barzani'ye son uyarı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

ABD Hava Kuvvetleri'ne saldırı!

ABD Hava Kuvvetleri'ne saldırı!

ABD'nin Colarado'daki Hava Kuvvetleri Akademisi'ne silahlı saldırı düzenlendi.

ABD: Referandumu tanımıyoruz!

ABD: Referandumu tanımıyoruz!

ABD'den yapılan en net açıklamada referandumun tanınmadığı ifade edildi.

 

BM: 60'dan fazla kişi teknede ölmüş olabilir

BM: 60'dan fazla kişi teknede ölmüş olabilir

Birleşmiş Milletler, batan teknedeki 60'dan fazla kişinin öldüğünü belirtti.

ABD'den Erdoğan'ın çağrısına yanıt

ABD'den Erdoğan'ın çağrısına yanıt

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi.

 

Putin Ankara'da

Putin Ankara'da

Putin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya geldi.

Barzani, darbeyi Sergey Petrov'dan yedi!

Barzani, darbeyi Sergey Petrov'dan yedi!

Gazprom Neft Middle East Genel Müdürü Sergey Petrov, Barzani'ya darbeyi vuran ilk kişi oldu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya