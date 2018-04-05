Sağlık Bakanı'ndan aşı açıklaması
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, aşı ile ilgili yaptığı açıklamasında aşıyı reddetmenin doğru olmadığını be tedbirlerin alındığını bildirdi.
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