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Sağlık Bakanı'ndan Baykal açıklama!

Sağlık Bakanı'ndan Baykal açıklama!.6665
  • Giriş : 10.04.2018 / 17:08:00

Sağlık Bakanlığı, Deniz Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

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Beşik Modelleri

Sağlık Bakanlığı, basında çıkan olaylara değindi ve Deniz Baykal'ın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

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