Sağlık Bakanı'ndan Baykal açıklama!
Sağlık Bakanlığı, basında çıkan olaylara değindi ve Deniz Baykal'ın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.
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