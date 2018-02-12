Sağlık Bakanı'ndan hastanelere baskın
Acil servislerde yaşanan yoğunluğu azaltmak ve vatandaşlarımızın daha iyi sağlık hizmeti alabilmesi için başlatılan uygulama sonrası Sağlık Bakanı Ahmet Demircan denetime çıkmaya hazırlanıyor.
Geçtiğimiz ekim ayında ilk olarak Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acilini ziyaret eden Demircan, hasta ve yakınlarıyla sohbet ederken; sağlık çalışanlarından da bilgi almıştı. Meclis’te gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Demircan “Denetimlerle hastanelerin ve vatandaşların ihtiyaçlarının ne olduğu, hastanelerin yeni düzenlemeye ne kadar uyum sağlayacağını kontrol ediyorum. Uygulama yeni başladı ancak etkili olacak gibi görünüyor. Denetimler elbette devam edecek. Ben çat kapıları hep yapıyorum” diye konuştu.
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