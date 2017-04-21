Sağlık Bakanı'ndan istihdam açıklaması
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatıığı istihdam seferberliği hakkında konuştu. Bakan, katıldığı canlı yayında bu yıl 40 bin kişiye istihdam sağlanacağını açıkladı.
Sağlık Bakanı Akdağ'ın konuşmasının satırbaşları şu şekilde;
(Halkoylamasının ardından) Millet ferasetini bir kez daha gösterdi. Çıkan sonuçları herkesin içselleştirmesi ve hazmetmesi gerekiyor. Halkı sokağa davet edici hareketlerden kaçınılması gerekiyor.
Terörle mücadelede atılan kararlı adımlar, vatandaşta güveni artırdı. Ana muhalefet partisi uyum yasaları çıkartılırken destek vermeli. Biz halk nazarında zayıf ve itibarını kaybeden bir ana muhalefet partisi istemiyoruz
Milletin kararını kabul etmezlerse, millet de onları kabul etmez . Türkiye'de 80 milyon insan hangi inanca sahipse ve hangi oyu atmışsa birinci sınıftır
(Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) Yürütme yetkisinin tek elde olması karar vermeyi hızlandıracak.
Aile hekimlerimizin sayısı yetersiz, bu dönemde ikiye katlayacağız. Bu sene toplamda 40 bini geçen bir rakamda istihdam sağlayacağız
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