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Sağlık Bakanı'ndan 'Palm Yağı' açıklaması

Sağlık Bakanı'ndan 'Palm Yağı' açıklaması.14064
  • Giriş : 18.01.2017 / 15:12:00

Son dönem gündemden düşmeyen Palm Yağı tartışmalarına Bakan Akdağ da katıldı.

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Dünyaca ünlü Nutella'nın içerisinde bulunan ve kanserojen etkisi olduğu iddia edilen Palm Yağı hakkında Sağlık Bakanı Recep Akdağ'dan açıklama geldi. Akdağ, Tarım Bakanlığı'nın konuya ilişkin çalışmasının devam ettiğini bildirdi.

Bakan Akdağ,"Biliyorsunuz bu husustaki uygulamalar Tarım Bakanlığı denetimi altında. Bizde bakanlık olarak irtibat halindeyiz. EFSA bu konuda bazı açıklamalar yaptı. Ancak risk düzeyi için daha ileri bir çalışma yapılması gerektiğini de söyledi. Şu anda EFSA açısından, Dünya sağlık Örgütü açısından Palm yağına ilişkin bir kısıtlama kararı yok ama bunun riskli olabileceği ve çalışmaların sürmesi gerektiğini söyledi. Tarım bakanlığımız bu konuda çalışmalarını sürdürüyor.

Palm ya da (trans yağları) kızartma yağlarının kullanılması, bugün risk tespit edilemese bile yarın öbür gün risk olabilir. Biz daha tabii beslenmeliyiz. Günlük gıda tüketimimizin ana maddesi haline getirmemeliyiz. Tabii ürünler tüketmeye dikkat etmeliyiz" açıklamasında bulundu.

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