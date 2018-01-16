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Sağlık Bakanı'ndan salgın açıklaması geldi

Sağlık Bakanı'ndan salgın açıklaması geldi.15492
  • Giriş : 16.01.2018 / 12:48:00

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan salgın açıklaması geldi.

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AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Toplantısı sonrası basının sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, ülkede salgın olmadığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Türkiye'de şu anda salgın hastalık olmadığını vurgulayarak, "Salgın yok, salgın diye bir durum yok. Mevsimsel grip enfeksiyonunda artış olması normal ama şu anda Türkiye'de grip salgını yok'' dedi.

Türkiye'nin akılcı antibiyotik kullanımda iyi derecede olduğunu ifade  eden Demircan, geçmiş yıllarda her 100 reçetenin 35'inde görülen antibiyotik  ilaçların artık 29 reçetede görüldüğünü, bunun da iyi bir oran olduğunu belirtti.

Antibiyotiklerin bakteriyel enfeksiyonlarla mücadelede çok güçlü bir  silah olduğunu vurgulayan Demircan, "Antibiyotiği yerinde, zamanında, yeterli  miktarda kullanmazsak bakteriler direnç gösteriyor. Ülkemizde antibiyotiği  bilinçli kullanma süreci başarılı devam ediyor." dedi.

Demircan, antibiyotiğe dirençli bakteriler nedeniyle ABD'de yılda 23  bin kişinin, Avrupa Birliğinde 25 bin kişinin, dünyada da 700 bin kişinin  hayatını kaybettiğine dikkati çekti.

Türkiye'de antibiyotiğe karşı bilinçli kullanım sürecinin başladığını  ve iyi sonuçlar alındığını dile getiren Demircan, antibiyotik kullanımında açık  bir şekilde azalma olduğunu bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütünün araştırmalarına göre kullanım alışkanlıkları  değişmezse 2050 yılında 10 milyon insanın antibiyotiğe dirençli bakteriler  nedeniyle öleceğinin öngörüldüğünü anlatan Demircan, bilinçli kullanım konusunda  toplumun tüm kesimlerine, milletvekillerine, doktorlara, eczacılara, halka ve  medyaya görevler düştüğünü kaydetti.

Vücut direncini, virüslere karşı, koruyucu sağlık tedbirleri ve  aşılarla artırmak gerektiğini belirten Demircan, şöyle devam etti:

"Antibiyotik sadece zararlı bakterileri öldürmez, faydalı bakterilere  de zarar veriyor. Bilinçli antibiyotik kullanımı, insanlık için önemli.  Antibiyotik son 80 yılda var, ondan önce yoktu. Böyle güçlü silah sayesinde  insalık yaşam kalitesini artırdı. Dünya üzerinde bilinçlenme var, ülkemizde de  bilinçlenme var. Halkımızın bilinçli davranması lazım. Doktorlarımız gereksiz  antibiyotik yazmıyor, inanıyorum. Hastamız hekim tavsiyesi olmadıkça antibiyotik  kullanılmasın, eczacımız reçete olmadan antibiyotik vermesin."

Sağlık Bakanı Demircan, Türkiye'de şu anda salgın hastalık olmadığını  vurgulayarak, "Salgın yok, salgın diye bir durum yok. Mevsimsel grip  enfeksiyonunda artış olması normal ama şu anda Türkiye'de grip salgını yok. Biz  soğuk hava şartlarında tedbirimizi alalım, beslenmemize dikkat edelim, giyimimize  dikkat edelim. Aile hekimlerimize gidelim, vatandaşımıza sağlık ihtiyacıyla  ilgili hekime ulaşma noktasında çok iyi imkanlar sunan ülkeyiz. Aile hekimlerimiz  size bu konuda her türlü yardımı sağlayacaktır." diye konuştu

TRT

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