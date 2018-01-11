Sağlık Bakanı'ndan salgın açıklaması
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, zika virüsü ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtti. Bakan, virüse karşı gerekli tedbirlerin alınacağı belirtti.
Zika, Türkiye'de yeni görülen virütik bir rahatsızlık. Bununla ilgili Sağlık Bakanlığımız gerekli çalışmaları yapıyor, gerekli tedbirler de alınacak. Mevsimsel grip noktasında, şu anda geçmiş yıllara göre olumsuz bir noktada değiliz, aşırı bir yaygınlık, bir tehdit altında değiliz hatta biraz daha iyi durumdayız.
Bu konuda ülkemizde yapılan çalışmalar olumlu netice verdi. Reçetelerde antibiyotik oranı geçtiğimiz yıllara göre düşüyor ve düşmeye devam ediyor. Bu konuda başarılıyız.
TRT
DİĞER HABERLER
Açıköğretim'den öğrencilere kimlik uyarısı
Açıköğretim Fakültesi öğrencilerine okuldan önemli bir uyarı geldi.
Metrobüste gözaltıya inceleme!
Ömer Turan'ın metrobüs durağında gözaltına alınması ile ilgili soruşturma başlatıldı.
F-16 pilotu FETÖ'den tutuklandı
FETÖ soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda bir pilot yakalandı.
Ünlü iş adamı yaşamını yitirdi!
Beğendik Marketler Zinciri'nin sahibi Mehmet Beğendik, hayatını kaybetti.