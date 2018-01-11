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Sağlık Bakanı'ndan salgın açıklaması

Sağlık Bakanı'ndan salgın açıklaması.14950
  • Giriş : 11.01.2018 / 10:27:00
  • Güncelleme : 11.01.2018 / 12:07:35

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, zika virüsü ile ilgili açıklama yaptı.

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Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, zika virüsü ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtti. Bakan, virüse karşı gerekli tedbirlerin alınacağı belirtti.

Zika, Türkiye'de yeni görülen virütik bir rahatsızlık. Bununla ilgili Sağlık Bakanlığımız gerekli çalışmaları yapıyor, gerekli tedbirler de alınacak. Mevsimsel grip noktasında, şu anda geçmiş yıllara göre olumsuz bir noktada değiliz, aşırı bir yaygınlık, bir tehdit altında değiliz hatta biraz daha iyi durumdayız.

Bu konuda ülkemizde yapılan çalışmalar olumlu netice verdi. Reçetelerde antibiyotik oranı geçtiğimiz yıllara göre düşüyor ve düşmeye devam ediyor. Bu konuda başarılıyız.

TRT

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