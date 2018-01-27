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Sağlık Bakanı: 14 şehit, 130 yaralı var

Sağlık Bakanı: 14 şehit, 130 yaralı var.18423
  • Giriş : 27.01.2018 / 08:48:00
  • Güncelleme : 27.01.2018 / 08:45:22

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, şehit ve yaralı asker sayısını açıkladı.

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Büyüyen Beşik

Türkiye'nin Afrin'de bulunan teröristleri temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı operasyonu ile ilgili Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan açıklama geldi. Demircan, operasyonda 14 şehit, toplam 130 yaralı olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Afrin operasyonuna ilişkin, "Bölgedeki sağlık çalışanları ve donanım zaten hazırdı. Sonradan bir takviye gerekti, bunu da hemen karşıladık. Uçak ambulansımız da bölgede" dedi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Afrin operasyonu sırasında yaralanan ve GATA'da tedavi olan 11'i gaziyi ziyaret etti. Demircan, 70'i ÖSO'dan olmak üzere 130 yaralımız olduğunu söyledi. Demircan, "49 askerden, 16'sının tedavisi sürüyor, 30'u ayakta tedavi oldu. 70 ÖSO mensubu savaşçının da Türkiye sınır bölgesindeki hastanelerde tedavileri sürüyor. 3 askerimiz maalesef kayıp. ÖSO'dan da 11'i kayıp olmak üzere toplam 14 kaybımız var" dedi.

TRT

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