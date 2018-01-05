Sağlık Bakanlığı 2 ili uyardı!
Kara kış ile hastalıklarda ortaya çıkmaya başladı. Sağlık Bakanlığı Grip Bilim Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara ise yaptığı açıklamasında grip virüsünün 1,5 ay erken gelip kasımda başladığını belirtti.
Gripte erken alarm verildi. Sağlık Bakanlığı Grip Bilim Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, gribin önceki yıllara göre erken geldiğini belirterek, bu yıl ciddi bir grip vakasıyla karşılaştıklarını söyledi.
Kara, gelecek hafta bu sayının artmasını beklediklerini kaydederek, “Normal koşullarda aralık ayının ortasında başlaması gereken vakalar kasım ayının başında başladı. Bu seneki virüs 2009 yılındakine benziyor. Virüs öldürücü değil ama çok bulaşıcı” uyarısında bulundu.
Gribe bağlı kas ağrılarının ve yatağa düşme olaylarının bu yıl erken başladığını dile getiren Kara, bunun en temel nedeninin iklimdeki değişiklikler ve virüsün ülkeye erken giriş yapması olduğunu ifade etti.
Gribin bu yıl ağır yaşanacağını vurgulayan Kara; kuş ve domuz gripleri gibi virüslerle karşılaşılmadığını söyledi. Kara, uykusuzluğun, yeme alışkanlığında ortaya çıkan değişikliğin, sigara dumanını solumanın, havasız ortamlarda bulunmanın gribi tetiklediğine dikkat çekti. Kara, “Bu sene kas ağrısı ve yatağa düşme durumu daha yoğun olacak” dedi.
Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre Kara, büyükşehirlerde görülen grip vakalarıyla ilgili de şu bilgileri verdi: “Bursa, İstanbul gibi iller griple mücadele ediyor. Önümüzdeki hafta Ankara ve İzmir’de grip yoğunluğu yaşanacak. Kurak ve soğuk havada grip bir miktar azalır. Havanın biraz ılıması ve nem virüsü artırır. Grip virüsü sürekli değişiklik gösteren bir virüs olduğu için her yıl bir sonraki yılın virüsü tahmin edilerek yeni aşılar üretiliyor. Yakın zamanda hepatit-B virüsünde olduğu gibi grip virüsünde de kalıcı bir aşı bulunacağını umuyoruz.”
DİĞER HABERLER
FETÖ'cü yüzbaşı adliyeye sevk edildi
FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan yüzbaşı adliyeye sevk edildi.
Madencileri taşıyan minibüs takla attı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde madencileri taşıyan minibüs takla attı.
Türkiye, ABD'den o ismi isteyecek
Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nden Hüseyin Korkmaz'ı isteyecek.
Ömer Halisdemir davasında tahliye yok!
Ömer Halisdemir'in şehit edildiği davada önemli gelişmeler kaydedildi.
Atina'dan darbeci askerler için hamle
Yunanistan Adalet Bakanı Kondonis, darbeci askerlerle ilgili açıklama yaptı.
Belediye otoparkında toprak kayması yaşandı
İstanbul Ataşehir'de belediye otoparkında toprak kayması yaşandı.