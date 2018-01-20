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Sağlık Bakanlığı duyurdu! 16 bin kişi alınacak

Sağlık Bakanlığı duyurdu! 16 bin kişi alınacak.6665
  • Giriş : 20.01.2018 / 12:13:00

Sağlık Bakanlığı, 16 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdamı için düğmeye bastı.

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Bakanlık müjdeyi verdi. Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, bu yıl 8 hizmet biriminden 9 farklı unvanda 16 bin sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.

"2018 Yılında Sözleşmeli Sağlık Personeli İstihdam Edilecek Hizmet Birimlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar" Resmî Gazete'de yayımlandı.

Bakanlar Kurulunca alınan kararda, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2018'de istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeline ilişkin hizmet birimleri yer aldı.

Buna göre, acil sağlık hizmetleri, eğitim hastanesi, entegre ilçe hastanesi, halk sağlığı laboratuvarı, ilçe sağlık müdürlüğü, sağlık evi, toplum sağlı merkezi ve yataklı tedavi birimlerinde, bir diş tabibi, bir diyetisyen, bin 3 ebe, 5 hemşire, bir psikolog, 45 sağlık memuru, bir sağlık teknikeri, 6 bin 677 tabip, 8 bin 266 uzman tabip olmak üzere 16 bin personel istihdam edilecek.

TRT

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