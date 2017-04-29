Sağlık Bakanlığı'na kritik atama
Sağlık Bakanlığı'na kritik bir atama gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığı Müşavirliğine Hanife Göktaş getirildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
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81 ilde dev operasyon!
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1 Mayıs'ta Ankara'da bu yollar kapalı olacak
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Ankara'da bazı yollar kapalı olacak.
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Erdoğan'a suikast girimi davasında önemli bir gelişme kaydedildi.
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