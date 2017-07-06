Sağlık Bakanlığı'ndan Kartal bebek açıklaması
Kartal bebeğin tedavisi ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanlığı, tedavi için Almanya'ya yönlendirilmesi ve ücretsiz yapılabilecek ameliyata para toplanmasına ilişkin soruşturma başlattı.
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