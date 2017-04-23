Sağlık Bakanlığı'ndan konserve uyarısı
Geçtiğimiz günlerde Adana'da 4 kişinin zehirlenme vakası ile tartışılmaya başlanan konservelerle ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, konservelerde kapların sterilize edilmesinin çok önemli olduğunu belirtti.
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu’ndan elde edilen bilgilere göre; doğada, toprakta ve kıyılara yakın sularda bulunan ve konserve yapılacak taze besinlere bulaşabilen “Clostridium botulinum” adlı bakteri, çok şiddetli gıda zehirlenmelerine sebep oluyor. Bu sebeple bakanlık, konserve ve turşu gibi salamura besinlerde dikkat edilmesi gereken püf noktalarını şöyle sıraladı:
- Fasulye, bezelye gibi besinlerin konservesi hazırlanırken mutlaka basınçlı tencere kullanılmalı.
- Konserve yapımında ısıya dayanıklı cam kapların kullanılması gerekli.
- Mutlaka cam kavanozlar ve kapakları 15-20 dakika kaynatılarak sterilize edilmeli.
- Turşu yapımında plastik kap kullanılacak ise Tarım Bakanlığı’ndan izinli kaplar tercih edilmeli ve bu kaplar sadece bir kez kullanılmalı.
- Meyveler ve domates gibi asidi yüksek besinler 20 dakika kaynatılmalı.
- Kavanoz kapağının bombeleşmemesi, kenar kısımlardan sızıntı yapmaması, kapak açılırken suyun fışkırmaması ve kendine has koku ve renkte olmasına dikkat edilmeli.
- Tüketmeden önce 10 dakika kadar kaynatılmalı.
Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nevzat Artık, Adana’da yaşanan olayı şöyle değerlendirdi: Bozuk domates konservesinden yapılan menemen gıda zehirlenmesine sebep olmuş olabilir. Yani olay, yeterince ısıl işlem yapılmaması sebebiyle konservenin kapta bozulmasından ibaret. Menemene katılınca oluşmuş toksin, gıdadan menemene aynı şekilde geçmiş...
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