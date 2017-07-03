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Sağlık Bakanlığı'ndan Manisa açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan Manisa açıklaması.31395
  • Giriş : 03.07.2017 / 17:32:00

Sağlık Bakanlığı, Manisa'da yaşanan zehirlenme olayı ile ilgili açıklama yaptı.

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Sağlık Bakanlığı, Manisa'da zehirlenen askerlerle ilgili araştırma raporunun sonuçlarını açıkladı. Raporda sular temiz çıkarken yemekte mikroorganizma tespit edildiği öğrenildi.

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