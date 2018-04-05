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Sağlık Bakanlığı'ndan menenjit açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan menenjit açıklaması.6665
  • Giriş : 05.04.2018 / 15:55:00

Sağlık Bakanlığı'ndan menenjit ile ilgili kritik açıklama geldi.

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Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, Türkiye'de 2016'da 29, 2017 yılında 33 hastaya meningokoksik menenjit tanısı konulduğunu bildirdi. Salgın durumunun yaşanmadığı öğrenildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son günlerde medyada  Tekirdağ'da menenjit salgını olduğuna yönelik haberlerin yer aldığı, haberde adı  geçen hastaya henüz tanı konulmadığı belirtildi.

Tanı için laboratuvar çalışmalarının devam ettiği vurgulanan  açıklamada, hastanın mevcut durumuna yönelik gerekli koruma ve kontrol  önlemlerinin alındığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir salgın veya olağanüstü bir durum söz konusu değildir. Hastanın  tedavisi halen hastanede devam etmektedir. Her ihtimale karşı hasta ile teması  olduğu saptanan tüm kişilere koruyucu tedavi başlanmıştır. Geçmiş yılların  verilerine bakıldığında ülkemizde 2016 yılında 29, 2017 yılında 33 hastaya  meningokoksik menenjit tanısı konulmuş ve hiçbirinde salgın durumu  yaşanmamıştır."

TRT

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