Sağlık Bakanlığı'ndan sel yaralıları için açıklama
Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Ordu'da yaşanan ve büyük zarara yol açan sel felaketinde yaralanan 10 vatandaştan 8'inin taburcu edildiği öğrenildi.
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Karadeniz sahil yolu ulaşıma kapandı
Karadeniz sahil yolunda ulaşımın çift taraflı olarak durdurulduğu öğrenildi.
Hakkari'de hain saldırı!
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İzmir'de Brunson'un evinin önünde hareketlilik
İzmir'de ABD'li Papaz Brunson'un evinin önünde hareketlilik yaşanıyor.
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde koltuklu eylem yapıldı.