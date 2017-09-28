Sağlık Kurulu'ndan Persie için olumsuz rapor
Hollanda milli takımının Fransa ile karşılaşmasında sakatlık geçiren Robin Van Persie ile ilgili Fenerbahçe Sağlık Kurulu'ndan olumsuz karar çıktı.
Tecrübeli forvet hâlâ iyileşmemiş olmasına rağmen Advocaat bir kez daha kendisini Milli Takım kadrosuna dahil etti. Fenerbahçe Sağlık Kurulu, Van Persie için yine olumsuz rapor verdi. 34 yaşındaki oyuncunun Portakallar’ın formasını giyip giymeyeceği merakla bekleniyor.
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