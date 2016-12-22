Facebook Twitter Rss

Sağlık turizmine ilgi büyük artış gösterdi

Sağlık turizmine ilgi büyük artış gösterdi.12645
  • Giriş : 22.12.2016 / 11:30:00

Son yıllarda sağlık alanında yapılan yatırımlar sonucu, Türkiye’ye yurt dışından tedavi olmaya gelenlerin sayısında büyük artış yaşandığı belirlendi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Sağlık Bakanlığı verilerine göre, yurt dışından ülkemize tedavi amaçlı gelenlerin sayısı  480 bine çıkarken, bu rakama, turistik amaçlı gelip özel hastane ya da sağlık merkezlerinde saç ekimi, estetik müdahale gibi operasyonlar geçirenler de eklendiğinde sayının yaklaşık 600 bine ulaştığı belirlendi.

En fazla hasta Libya, Irak ve Azerbaycan’dan geliyor…

Şu anda 135 farklı ülkeden hasta ülkemize gelip sağlık hizmeti alırken, en fazla hastanın Libya ve Irak’tan geldiği belirlendi. Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Gürcistan, Özbekistan ve Ukrayna’nın yanı sıra, Bulgaristan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Makedonya ve Moldova’da Türkiye’ye yabancı hastaların yoğun olarak geldiği ülkeler olarak tespit edildi.

Türkiye sağlık turizmi gelirinde 3, hasta sayısında ise 5. sırada …

Dünyada, sağlık turizmi gelirinde Amerika ve Almanya’nın ardından Türkiye 3. sırada bulunurken,  hasta  sayısı açısından bakıldığında ise Amerika, Almanya, Tayland, Hindistan’dan sonra Türkiye’nin 5. sırada olduğu belirlendi.

Sağlık Turizmine ilgi medyaya da yansıdı …

Medya Takip Ajansı Interpress’in yaptığı araştırmaya göre, ulusal, bölgesel ve yerel basında sağlık turizmi ile ilgili yılbaşından bu yana toplam 7 bin 888  haber çıktığı tespit edildi. 2016 yılı boyunca sağlık turizmi için ülkemize gelen hastaların özellikle termal turizmi tercih ettikleri görülürken, termal turizm hakkında yazılı basında çıkan haber sayısı ise 2 bin 284 olarak belirlendi.

TBMM Başkanı Azerbaycan'da

Kaliteden ödün vermem

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Emeklilere müjde: Tasarı kabul edildi

Emeklilere müjde: Tasarı kabul edildi

Emeklilerin uzun bir süredir beklediği müjdeli haber nihayet geldi.

Benzine zam geldi!

Benzine zam geldi!

23 Aralık 2016 tarihinden itibaren benzin fiyatlarına 10 kuruş zam geldi.

 

Asgari ücret için kritik toplantı

Asgari ücret için kritik toplantı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yarın 3. kez toplanacak.

11.5 milyon kişi kara listeden çıkıyor

11.5 milyon kişi kara listeden çıkıyor

Milyonlarda vatandaşı sevindirecek af müjdesi için hazırlıklar tamam.

 

Akbank siber saldırıyı kabul etti

Akbank siber saldırıyı kabul etti

Akbank, sistemlerine yapılan siber saldırı ile ilgili açıklama yaptı.

Yıl sonu dolar ne olur?

Yıl sonu dolar ne olur?

Merkez Bankası, yıl sonu dolar kuru tahminini yükselterek 3,46'ya getirdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya