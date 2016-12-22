Sağlık turizmine ilgi büyük artış gösterdi
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, yurt dışından ülkemize tedavi amaçlı gelenlerin sayısı 480 bine çıkarken, bu rakama, turistik amaçlı gelip özel hastane ya da sağlık merkezlerinde saç ekimi, estetik müdahale gibi operasyonlar geçirenler de eklendiğinde sayının yaklaşık 600 bine ulaştığı belirlendi.
En fazla hasta Libya, Irak ve Azerbaycan’dan geliyor…
Şu anda 135 farklı ülkeden hasta ülkemize gelip sağlık hizmeti alırken, en fazla hastanın Libya ve Irak’tan geldiği belirlendi. Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Gürcistan, Özbekistan ve Ukrayna’nın yanı sıra, Bulgaristan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Makedonya ve Moldova’da Türkiye’ye yabancı hastaların yoğun olarak geldiği ülkeler olarak tespit edildi.
Türkiye sağlık turizmi gelirinde 3, hasta sayısında ise 5. sırada …
Dünyada, sağlık turizmi gelirinde Amerika ve Almanya’nın ardından Türkiye 3. sırada bulunurken, hasta sayısı açısından bakıldığında ise Amerika, Almanya, Tayland, Hindistan’dan sonra Türkiye’nin 5. sırada olduğu belirlendi.
Sağlık Turizmine ilgi medyaya da yansıdı …
Medya Takip Ajansı Interpress’in yaptığı araştırmaya göre, ulusal, bölgesel ve yerel basında sağlık turizmi ile ilgili yılbaşından bu yana toplam 7 bin 888 haber çıktığı tespit edildi. 2016 yılı boyunca sağlık turizmi için ülkemize gelen hastaların özellikle termal turizmi tercih ettikleri görülürken, termal turizm hakkında yazılı basında çıkan haber sayısı ise 2 bin 284 olarak belirlendi.
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