Sağlıkta beslenme, kanser ve diyabet konuştuk

Giriş : 27.12.2016 / 11:20:00

Interpress'in, 2016 yılında basında yer alan 749 bini aşkın genel sağlık haberini kapsayan araştırmasına göre; yıl içinde en çok diyet, kanser ve diyabet haberlerinin öne çıktığı belirlendi.