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Şahan Gökbakar: Açıklamadan haberim yok

Şahan Gökbakar: Açıklamadan haberim yok.17337
  • Giriş : 14.02.2017 / 19:30:00

Şahan Gökbakar, Zafer Algöz'ün "Recep İvedik'de oynamam" çıkışının ardından gazetecilerin sorusu ile muhatap oldu.

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Zafer Algöz, Recep İvedik'te 17 milyon izlense bile oynamayacağını açıklamıştı. Şahan'a bu açıklama soruldu.

Ünlü komedyen, Zafer Algöz'ün bu açıklamalarından haberi olmadığını söyledi.

HERKES FİLMİ KONUŞUNCA...

Şahan Gökbakar, "Duymadım. Bizi birinci filmden itibaren, çok seveni çok beğeneni olduğu kadar eleştireni de oldu. Biz kulağımız kapattık, bildiğimizi yaptık. İnsanları güldürmek için elimizden geleni yaptık. Eleştirilere pek kulak asmadık. Biz güldürmek için film çekiyoruz. Doğaldır, çok büyük, ses getiren bir proje. Yayınlandığı hafta hem ekonomiye katkısı çok fazla oluyor, hem herkes bu filmi konuşuyor. O yüzden doğaldır insanların kenarından köşesinden sahneye çıkma çabaları" diye konuştu.

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