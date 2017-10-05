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Şahan Gökbakar parayı bastırdı, tekneyi aldı

Şahan Gökbakar parayı bastırdı, tekneyi aldı.20282
  • Giriş : 05.10.2017 / 21:41:00

Şahan Gökbakar, 1,4 milyon Euro'ya muhteşem bir tekne satın aldı.

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Beşik Modelleri

Oyuncu Şahan Gökbakar İstanbul Tuzla Viport Marina’da kapılarını açan ‘Boat Show Eurasia’da satışa çıkan Moody Moon adlı (Huysuz ay) adlı tekneyi satın aldı.

VİP müşteriler için gece geç saatlere kadar açık kalan ‘Boat Show’ akşam saatlerinde gelen Gökbakar, uzun pazarlıklardan sonra 1.4 milyon Euro değerindeki tekneyi satın aldı. Gökbakar tekneyi gezerken böyle görüntülendi.

3 ADET KABİNİ VAR

Bir master, bir VIP bir de misafir olmak üzere toplamda 3 adet kabini bulunan teknenin her kabine özel banyo ve tuvaleti bulunuyor. Ayrıca platformdan özel kapısı ile girilen 2 kişilik kaptan kamarası yer alıyor. Teknenin orta bölümünde, tam en kullanılarak konumlandırılmış master kabinde türlü konfor özellikleri yer alıyor. Bunlardan bazıları; büyük kanepe, ferah soyunma odası, geniş banyo/tuvalet ve makyaj masası...

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