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Şahan Gökbakar uyardı: Size ne kardeşim!

Şahan Gökbakar uyardı: Size ne kardeşim!.13692
  • Giriş : 31.12.2017 / 11:39:00

Şahan Gökbakar, takipçilerini baştan uyararak "herkes kendi dalgasına baksın" dedi.

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Sepet Beşik

Şahan Gökbakar, yılbaşı kutlamasını eleştirecek olanlara cevabını daha baştan verdi.

Şahan Gökbakar, eşi Selin Gökbakar ile yeni yıl için çam ağacı süsledi.

Fotoğrafını Instagram’dan paylaşan komedyen, gelecek eleştirilere de peşinen cevap verdi: “Şimdi hemen ‘yılbaşı diye bir şey yok, kutlanmaz, çam süslenmez vs…’ diyecekler çıkacaktır malum! Onlara toplu bir ‘Size ne kardeşim! Biz kutluyoruz! Kendi dalganıza hadi bakayım’ demiş olayım...

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