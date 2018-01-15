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Şahin Alpay tahliyesi reddedildi

Şahin Alpay tahliyesi reddedildi.21609
  • Giriş : 15.01.2018 / 21:41:00

Cezaevinde bulunan Şahin Alpay'ın tahliye talebi bir üst mahkeme tarafından da reddedildi.

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Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonrasında tahliyesi talep edilen Şahin Alpay'ın tutukluluğu devam edecek.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Alpay’ın avukatının Anayasa Mahkemesi’nin verdiği hak ihlali kararına dayandırarak yaptığı itiraz şu gerekçelerle reddedildi:

"Anayasa Mahkemesi’nin somut olayda otomatik olarak sanığın tahliyesi sonucunu doğuracağını kabul etmek hukukun genel ilkelerine, Anayasa’daki mahkemelerin bağımsızlığı, mahkemelere emir ve talimat verilemeyeceği ve telkinde bulunulamayacağı yönündeki düzenlemelere, doğal hakim güvencesi başta olmak üzere bir çok yargılamaya dair ilkelin ihlali sonucunu doğuracaktır. Zira mahkemenin esastan inceleme yapan temyiz mercii kararına dahi direnme hakkı vardır. Kanun yolu incelemesi sonucunda mercii, sanığın tahliyesi kararına varırsa yargılamayı yapan mahkemeye bu yönde bir talimat verememekte, kendisi tahliye işlemini gerçekleştirmektedir. Aynı şekilde itiraz üzerine mahkememizce olası bir itirazın kabulü durumunda tahliye işlemi mahkememiz tarafından yapılabilecek olup tahliyeye yönelik İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne bir talimat verme yetkimiz bulunmamaktadır. Tüm bu değerlendirmeler Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru sonucunda hak ihlaline karar vermesinin otomatik olarak tahliye sonucunu doğurmadığını göstermektedir."

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