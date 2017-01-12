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Şahiner ve Özaltun'dan ziyaret

Şahiner ve Özaltun'dan ziyaret.17486
  • Giriş : 12.01.2017 / 10:26:00

Beyşehir Kaymakamı Şahiner ve Belediye Başkanı Özaltun'dan ziyaret...

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Beyşehir Kaymakamı Muzaffer Şahiner ile Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ı makamında ziyaret etti.

Belediye Başkanı Tutal'a  Beyşehir Kaymakamı Şahiner ve Belediye Başkanı Özaltun'un ziyaretlerinde Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer'de eşlik etti.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, aralıksız devam eden  kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçede yaşanan  elektrik kesintisi ve karla mücadele çalışmaları hakkında bilgi aktardı.

Seydişehir'de etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle elektrik direklerinin yıkıldığı kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal;" ilçede yaşanan su ve elektrik kesintisini  ortadan kaldırabilmek için 48  saattir aralıksız çalışmalarımız devam ediyor. Konya'dan getirtilen jeneratörlerle su sıkıntımızı şükürler olsun giderdik. Seydişehir'i besleyen elektrik hatlarımızdan  fiber 2 ve fiber 9 adı verilen hatların geçtiği ana direkler  ve elektrik direklerimizde yıkılmalar sebebi ile ilçe geneli aydınlatılamadı. Yaşanan elektrik kesintisi üzerine ekiplerimiz seferber edildi. Gerekli görüşmeler yapıldı.MEDAŞ VE TEİAŞ ekipleri ile koordineli bir şekilde çalışıyoruz.En kısa zamanda elektrik kesintisi giderilecektir" dedi.

Aynı sıkıntıların Beyşehir'de de yaşandığı kaydeden Kaymakam Şahiner ve Belediye Başkanı Özaltun çalışmaların aralıksız devam ettiğini kaydetti.

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