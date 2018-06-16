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'Sahte' MİT elemanına tutuklama

'Sahte' MİT elemanına tutuklama.14171
  • Giriş : 16.06.2018 / 08:05:00
  • Güncelleme : 16.06.2018 / 08:07:12

Kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi olarak tanıtan ve 19 ayrı suçtan aranan kişi tutuklandı

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Büyüyen Beşik

Alınan bilgiye göre, Hassa Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Hassa-Gaziantep Karayolu'ndaki kontrol sırasında şüphelenilen bir aracı durdu.

Araç sürücüsü H.U, ekiplere kendisini MİT görevlisi olarak tanıttı.

H.U'nun hareketlerinden şüphelenen jandarma ekiplerinin durumu Hassa Cumhuriyet Başsavcılığına bildirmesi üzerine MİT'le irtibat kuruldu.

Araştırma sonucunda şüphelinin MİT mensubu olmadığı, aynı zamanda 19 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan H.U, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TRT

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