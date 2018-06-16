'Sahte' MİT elemanına tutuklama

Giriş : 16.06.2018 / 08:05:00

16.06.2018 / 08:05:00 Güncelleme : 16.06.2018 / 08:07:12

Kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi olarak tanıtan ve 19 ayrı suçtan aranan kişi tutuklandı