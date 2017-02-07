Sakallı akbaba kameralara yakalandı
Bu çerçevede ülkemizde yaşayan en nadir akbaba türü olan ve leşlerin kemik parçalarıyla beslenen Sakallı Akbaba kameralara yakalandı.
Ülkemizde yaşayan 4 akbaba türünden en nadir görüleni olan Sakallı Akbabalar yerleşim yerlerinden uzak, yüksek dağ ve kayalık vadilerde yaşar. Ürkek bir tür olan bu akbabalar, yuvalarını karanlık, kuzeye bakan mağaralar ve sarp kaya kovuklarına yapar.
Büyük Kemikleri Yüksekten Bırakarak Parçalıyor ve Yutuyor
Sakallı Akbabaların besininin tamamına yakınını leşlerden arta kalan kemikler oluşturur. Kurt, Boz ayı ve diğer akbabalardan kalan leşlerdeki kemiklerin küçük olanlarını doğrudan yutan bu tür, büyük kemikleri ise pençeleriyle alıp havalanır ve belirli bir yükseklikten kayaların üzerine bırakarak parçalar. Daha sonra kırılan kemik parçalarını yutar. Son derece asitli midesi sayesinde kemikleri kolaylıkla sindirebilir. Sakallı akbaba bazen de kaplumbağaları aynı şekilde yükseklerden bırakarak parçalar ve yer. Bu türler çok nadir olarak canlı avlara saldırır.
Ülkemizde çok nadir görülen bu tür Artvin’de sürdürülen yaban hayatını fotokapanlarla izleme projesi kapsamında Şavşat Meydancık‘ta kameralara yakalandı. Kameralarda Sakallı Akbabanın beslenme anı açık bir şekilde görülüyor.
Görüntüler Yaban Hayvanlarının Hayat Şekilleri Hakkında Önemli Veriler Sağlıyor
Fotokapanlar yaban hayvanlarının bulunduğu bölgelerde uydu destekli olarak yerleştiriliyor. Zorlu hava koşulları, hatta metrelerce karda bile DKMP ekipleri belirli aralıklarla bu fotokapanlardaki görüntüleri alıyorlar. Bu görüntüler ile yaban hayatı popülasyonu ve hayat şekilleri hakkında önemli veriler elde ediliyor.
Elde Edilen Veriler ile Bilimsel Çalışma Yürütülüyor
Fotokapanlar ile ülkemizde yaşadığı bilinen ancak görüntülenmesi son derece zor olan nadir yaban hayvanlarının görüntülendiğini vurgulayan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ise “Fotokapanlar yaban hayvanlarının tabii ortamlarında gözlemlenmesini ve hayat alanları hakkında kesin veriler elde edilmesini sağlıyor. Bu görüntülerden elde edilen verilerle Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile üniversitelerden çeşitli bilim adamları bilimsel çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalar ise yaban hayvanlarının popülasyonlarının sürekliliği açısından çok büyük önem taşıyor” değerlendirmesinde bulundu.
Doğu Karadeniz Bölgesinin yaban hayatı bakımından çok zengin olduğunu söyleyen Prof. Dr. Veysel Eroğlu, zorlu hava koşullarında bu projeleri yürüten DKMP ekiplerine teşekkür ettiğini de sözlerine ekledi.
DİĞER HABERLER
Meteoroloji uyardı! Kar geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağması beklenen kar ile ilgili uyarı yaptı.
Meteoroloji'den kritik uyarı: Tedbirli olun
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışlarla ilgili uyarılarda bulundu.
Meteoroji açıkladı: Sıcaklıklar düşecek
Meteoroloji'den devam eden kar yağışı ile ilgili açıklama geldi.
Canan Karatay'dan Nutella açıklaması!
Nutella tartışması devam ederken konuya ilişkin bir açıklamada Canan Karatay'dan geldi.
Dikkat! Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji, yurdun bazı bölgelerinde görülecek yağışlar için uyarılar geldi.