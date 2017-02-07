Sakallı akbaba kameralara yakalandı

Giriş : 07.02.2017 / 10:07:00

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü fotokapanlar ile ülkemizde yaşadığı bilinen, ancak görüntülenmesi zor olan yabani hayvanları kayıt altına almaya devam ediyor.