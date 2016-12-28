Sakarya'da DAEŞ operasyonu: 7 gözaltı
Irak'tan Sakarya'ya gelen 7 kişinin yaşadığı eve sabaha karşı operasyon düzenlenirken evde örgüte ait çok sayıda döküman ele geçirildi.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne evde terör örgütü PKK'yı övücü şarkılar çaldığı iddiası ile gelen ihbar üzerine operasyon başlatıldı.
Arızalanan aracını sanayiye götüren Mehmet Demir, iddiaya göre aracında terör örgütü PKK'yı övücü şarkılar çalınca ihbar edildi. Polis, Mehmet Demir'i gözaltına aldı. Sakarya Üniversitesi Kampüsü yakınlarında duvarlara örgüt propagandası içeren yazılar yazan DHKP-C üyesi olduğu iddia edilen Ali Sabancı ise ihbar üzerine düzenlenen operasyonla yakalandı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Emniyetteki işlemlerin ardından Mehmet Demir ile Ali Sabancı ve DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Alaa Velid Madi, Mohmood Öudhafar Yasen Yaseen, Eymen Ismaıl Halil, Ahmet Khaırı Shukur, Bassam Hamid İsmail, Ali Khaırı Shukur, Mohammed Yaseen Hameed Khafajeı bu sabah adliyeye sevk edildi.
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