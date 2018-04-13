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Sakarya'da deprem! Kandilli'den açıklama

Sakarya'da deprem! Kandilli'den açıklama.19030
  • Giriş : 13.04.2018 / 17:15:00

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem yaşandı.

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Beşik Modelleri

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 3.8 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, bölge halkı kısa süreli panik yaşadı. Konuya ilişkin Kandilli'den açıklama geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 16.38'de merkez üssü Sakarya'nın Hendek ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre 16:38’de Sakarya’nın Hendek açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Hendek ilçesinde meydana gelen depremin derinliğinin 10 kilometre olduğu açıklandı.

TRT

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