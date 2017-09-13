Sakarya'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Sakarya'da düzenlenen operasyonlarda örgüt ile bağlantılı olduğu iddia edilen 15 kişi gözaltına alındı.
15 Temmuz gecesi Fetullahçı terör örgütü mensuplarınca düzenlenmek istenen darbe teşebbüsü sonrası başlatılan operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nun talimatları doğrultusunda Sakarya, İstanbul, Denizli, Afyonkarahisar ve Giresun'da örgütün adliye yapılanmasında faaliyet gösterdiği öne sürülen ve halen görevde bulunan yazı işleri müdürü, icra müdür yardımcısı, zabıt katipleri ve infaz koruma memuru 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Gözaltı kararı verilen 17 kişiden 15'i gözaltına alındı. Haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişinin arama çalışmaları sürüyor.
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