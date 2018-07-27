Sakarya'da halk otobüsü TIR'a çarptı: 1 ölü
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde TIR ile çarpışan halk otobüsünün içinde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.
DİĞER HABERLER
Ankara'dan İsrail ile takasa yalanlama
Ankara'dan olay yaratan İsrail ile takas haberlerine yalanlama geldi.
Yunanistan'daki yangının nedeni belli oldu
Yunanistan'da çıkan büyük yangının nedeni nihayet belli oldu.
İstanbul Bayrampaşa'da yangın paniği
İstanbul Bayrampaşa'da bir imalathanede yangın paniği yaşanıyor.
Ankara'da bariyerler 1 yıl sonra kalktı
Ankara'da İnsan Hakları Anıtı'nın yanındaki bariyerler 1 yıl sonra kalktı.
Bedelli askerlik Meclis'ten geçti
Bedelli askerlik düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşüldü.