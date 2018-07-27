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Sakarya'da halk otobüsü TIR'a çarptı: 1 ölü

Sakarya'da halk otobüsü TIR'a çarptı: 1 ölü.17085
  • Giriş : 27.07.2018 / 12:39:00

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir halk otobüsünün TIR'a çarptığı öğrenildi.

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Sepet Beşik

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde TIR ile çarpışan halk otobüsünün içinde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.

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