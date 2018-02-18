Sakarya'da kayınbirader dehşeti: 3 ölü, 1 yaralı
Sakarya’nın Hendek ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada kayınbirader av tüfeğiyle dehşet saçtı. Pompalı tüfekle 2 akrabasını vurarak öldüren kayınbirader, aynı tüfekle intihar etti.
Edinilen bilgiye göre saat 23.00 sıralarında Kargalı Hanbaba Mahallesi’nde meydana gelen olayda, akrabalar arasında anlaşmazlık sonucu bir tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Mithat Memiş, enişteleri Ömer Memiş ve Ahmet M. ile kız kardeşi Fikriye Memiş’e av tüfeği ile ateş etti. Ömer Memiş ve Fikriye Memiş, olay yerinde hayatını kaybederken yaralanan Ahmet M., olay yerine gelen ambulansla ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli Mithat Memiş, aynı tüfekle intihar ederek yaşamına son verdi.
Öte yandan yaşanan olay sonrasında hayatını kaybedenlerin yakınları sinir krizleri geçirdi. Jandarma olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
DİĞER HABERLER
10 ilde FETÖ operasyonu: 9 kişi gözaltında
FETÖ'nün "mahrem ablalarına" yönelik operasyonda 9 kadın şüpheli gözaltına alındı.
12 yaşındaki çocuk apronu karıştırdı!
Atatürk Havalimanı’nı çevreleyen tel örgülerden girerek apronda gezen 12 yaşındaki Suriye uyruklu b
Askeri araç sele kapıldı: 2 asker kayıp
4 askerin bulunduğu zırhlı personel taşıyıcı, şiddetli sağanak sonucu taşan dere suyuna kapılıp devr
Adana'da zulada 2 tabanca, sürücüde çelik yelek!
Adana'da polisin şüphelenip durdurduğu otomobilden çıkanlar şaşkına çevirdi.
'Küçük kız öldü' iddialarına yanıt!
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı cinsel istismara uğrayan 4.5 yaşındaki kız çocuğunun öldüğüne dair çık
Bakanlıktan 'şehit sorgulama' için açıklama
Milli Savunma Bakanlığı tarafından sunulan "Şehit Listesi Sorgulama" uygulamasıyle ilgili flaş bir a