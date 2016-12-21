Saldırgan'ın telefonunda 4 ayrı şifre
Katıldığı fotoğraf sergisinde konuşma yaparken sırtından aldığı kurşunlarla hayatını kaybedeb Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un suikastine ilişkin detaylar ortaya çıktı.
Saldırıyı gerçekleştiren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın cep telefonunda olası bağlantıların gün yüzüne çıkarılması için incelemeler devam ediyor.
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un, Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürerken, olayla ilgili şu ana kadar 11 kişi gözaltın alındı. Saldırgan Altıntaş’ın bağlantılarını ortaya çıkartacağı tahmin edilen cep telefonu ise incelemeye alındı. Telefonda 4 ayrı şifre tespit edildiği ve uzmanlar tarafından şifrelerin çözülmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin süreci Türk yetkililer ile yürütmek üzere Rusya'dan gelen heyet, Ankara Emniyet Müdürlüğünde yetkililerle görüştü. Rus heyet, güne Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerini ziyaret ederek başladı. Söğütözü'ndeki emniyet binasına saat 10.30'da gelen heyet, 2 saat 15 dakika süreyle Türk muhataplarıyla bilgi alışverişinde bulundu. Öte yandan, silahlı saldırı soruşturması için Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerinde görevli 120 kişilik ekibin görevlendirildiği öğrenildi. Aralarında tercümanların da bulunduğu heyet, hafta boyunca çalışmalarını sürdürecek.
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