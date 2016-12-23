Facebook Twitter Rss

Saldırgan İtalya'da öldürüldü

Saldırgan İtalya'da öldürüldü.22702
  • Giriş : 23.12.2016 / 13:05:00
  • Güncelleme : 23.12.2016 / 13:07:56

Almanya'da 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda gelişme yaşandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Geçtiğimiz günlerde Almanya Berlin'de Noel panayırında TIR'la insanlara saldıran ve 12 kişinin ölümüne neden olan saldırgan vuruldu.

Saldırganın İtalya'nın Milano şehrinde girdiği çatışmada vurulduğu bildirildi.

İtalyan güvenlik birimlerinin verdiği bilgiye göre Berlin'de TIR saldırısı şüphelisi İtalya'da vurularak öldürüldü.

Almanya, Berlin'de 12 kişinin ölümüne yol açan Noel pazarı saldırısının ardından alarmdaydı. Noel pazarına giren TIR'ı sürdüğünden şüphelenilen Tunuslu zanlı Anis Amri, Avrupa genelinde aranıyordu.

Fethullah Gülen için Rusya devreye giriyor

Antalya'da FETÖ'den 1189 tutuklama

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Rusya'dan Suriye'de ateşkes açıklaması

Rusya'dan Suriye'de ateşkes açıklaması

Rusya Federasyonu'ndan Suriye ile ilgili önemli bir açıklama geldi.

ABD itiraf etti: Başarısız olduk

ABD itiraf etti: Başarısız olduk

Amerika, Suriye polikasının başarısız olduğunu ve çöktüğünü itiraf etti.

 

Netanyahu'dan Obama'ya veto çağrısı

Netanyahu'dan Obama'ya veto çağrısı

İsrail Başbakanı Netantahu, ABD Başkanı Obama'ya çağrıda bulundu.

Rusya'da patlama!

Rusya'da patlama!

Rusya'da büyük bir patlama meydana geldiği, patlama sesinin geniş bir alandan duyulduğu kaydedildi.

 

Havai fişek faciası: 26 ölü

Havai fişek faciası: 26 ölü

Meksika'da bir havai fişek mağazasında büyük bir patlama meydana geldi.

ABD Başkanı Obama 78 mahkumu affetti

ABD Başkanı Obama 78 mahkumu affetti

Barack Obama, Noel öncesi 78 mahkum için özel af çıkardı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya