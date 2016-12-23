Saldırgan İtalya'da öldürüldü
Geçtiğimiz günlerde Almanya Berlin'de Noel panayırında TIR'la insanlara saldıran ve 12 kişinin ölümüne neden olan saldırgan vuruldu.
Saldırganın İtalya'nın Milano şehrinde girdiği çatışmada vurulduğu bildirildi.
İtalyan güvenlik birimlerinin verdiği bilgiye göre Berlin'de TIR saldırısı şüphelisi İtalya'da vurularak öldürüldü.
Almanya, Berlin'de 12 kişinin ölümüne yol açan Noel pazarı saldırısının ardından alarmdaydı. Noel pazarına giren TIR'ı sürdüğünden şüphelenilen Tunuslu zanlı Anis Amri, Avrupa genelinde aranıyordu.
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