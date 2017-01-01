Saldırgan kaçmış!
Ortaköy'de bulunan Reina'da onlarca kişinin üzerine kurşun yağdıran teröristin kaçtığı belirtildi. Sırra kadem basan terörist, dün akşamdan beri her yerde aranıyor.
İstanbul'da gece 01.15 sularında ünlü eğlence mekanı Reina'ya uzun namlulu silahla girip vatandaşlara kurşun yağdıran terörist olay sonrası kaçtı. 39 kişinin hayatını kaybettiği alçak saldırı sonrası teröristin yakalanması için operasyon başlatıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada teröristi arama çalışmalarının devam ettiğini belirterek "Emniyetimiz gerekli operasyonları başlattı. Yakın bir zamanda ele geçeceğini ümit ediyoruz" diye konuştu.
MOBESE'ler, güvenlik kamerası kayıtları inceleniyor. Teröristin nasıl kaçtığı, yalnız olup olmadığı, denize mi atladığı yoksa kalabalığa mı karışıp dışarı çıktığı soruları da inceleme sonucunda yanıt bulacak.
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