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Saldırgan öldü, mailleri hemen silindi

Saldırgan öldü, mailleri hemen silindi.11151
  • Giriş : 28.01.2017 / 08:37:00

Rus elçiyi öldüren Mevlüt Mert Altıntaş ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

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Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde katıldığı fotoğraf sergisinde Rus Büyükelçi Andrey Karlov'u öldüren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın öldürüldükten 2 saat sonra tüm maillerinin silindiği ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısıvekili Necip Cem İşçimen koordinesinde yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan şüphelilerden 3’ü tutuklanırken, 4 polis de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Saldırganın kaldığı evlerde ele geçirilen bilgisayar ve cep telefonu, Siber Suçlarla Mücadele Dairesi tarafından incelemeye alındı. İncelemede, 4 hane ile şifrelenen cep telefonuna başka bir hatla girildi. Saldırganın kullandığı SIM kart da incelendi. Savcılık, önemli bir bilgiye ulaştı. Saldırgan Altıntaş’ın bilgisayarında, arama motoru “Google”un ürünü “Gmail” hesabı bulunduğu tespit edildi. Bilişim uzmanları, Altıntaş’ın hesabındaki mail’lerin saldırıdan sonra silindiğini belirledi.

Saat 19.10’da Karlov’u katleden ve polisin operasyonunda saat 19.41’de öldürülen Altıntaş’ın Gmail hesabındaki mail’lerinin saat 21.30’da bir kişi tarafından silindiği ortaya çıktı. Geri dönüşüm kutusunu da inceleyen uzmanlar, mail’lerin geri döndürülemez şekilde silindiğini tespit etti.

Savcılığın üzerinde durduğu ikinci kişi şüphesi de bu ayrıntıyla güçlenmiş oldu. Savcılık, şimdi Altıntaş’ın hesabına kimin eriştiğini, mail’lerini kimin sildiğini bulmak için soruşturmayı derinleştirdi. ABD merkezli Gmail’den de mesajların dökümü istendi.

HABERTURK

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