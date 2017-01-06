Saldırgan oraya gömülecek
Ankara'da Çağdaş Sanat Merkezi'nde katıldığı bir fotoğraf sergisinde Rus Büyükelçi Karlov'u vuran Mevlüt Mert Altıntaş'ın cenazesi kimsesizler mezarlığına gömülecek.
Yönetmelik gereği beklenen süre içerisinde polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın cenazesini ailesinden almaya gelen olmadı.
Altıntaş'ın cenazesi, kimsesizler mezarlığına defnedilmek üzere belediye ekiplerine teslim edilecek.
Altıntaş da, 15 Temmuz'da FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi sonrasında cesetleri ortada kalan cuntacı askerlerle aynı kaderi paylaştı. Hain darbe girişimi sonrası ölü olarak ele geçirilen 10 darbeci hainin cesedine de aileleri sahip çıkmamış, kimliği belirlenen FETÖ üyesi 10 militan Adli Tıp'taki işlemleri tamamlandıktan sonra önce hainler mezarlığına ardından da kimsesizler mezarlığına gömülmüştü.
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