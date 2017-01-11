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Saldırgan yine polisten kurtuldu

Saldırgan yine polisten kurtuldu.14660
  • Giriş : 11.01.2017 / 08:43:00

Reina saldrıganının bir kez daha polisin elinden kurtulduğu iddia edildi.

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Yılbaşı gecesi ünlü gece mekanı Reina'da katliam yapan ve 39 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terörist polisin elinden yine kurtuldu.

Bakırköy'de içinde 3 kişi olan aracı durduran polis, arka koltukta oturan kişiyi Abdulgadir Masharipov'a benzeterek kimlik istedi. Bunun üzerine araç olay yerinden kaçtı.

İstanbul'da 2 Ocak Pazartesi'yi 3 Ocak Salı'ya bağlayan gece, Bakırköy Ekrem Kurt Bulvarı'nda rutin uygulama yapan trafik polisleri, içinde 3 kişi bulunan beyaz renkli Toyota Auris marka aracı trafik kontrolü için durdurdu.

Sürücüden ehliyet ve ruhsat isteyen polis, arka koltukta oturan kişiyi Reina'yı kana bulayan Abdulgadir Masharipov'a benzettiği için kimlik istedi. Tam bu sırada sürücü gaza bastı ve araç bulvardan D-100 Karayolu istikametine yöneldikten sonra Topkapı yönüne ilerlemeye başladı.

ARAÇ BEYOĞLU'NDA BULUNDU

Şüpheli aracın peşine polis aracı takıldı. Kovalamaca sırasında şüpheli aracın arka koltuğunda oturan kişi tarafından 2 el ateş edildi.

Ateş sonucu polis aracının lastiği patladı ve kovalamaca sona erdi. Bölgede çalışmalarına devam eden ekipler, aracı Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi'nde bir ara sokağa park edilmiş halde buldu.

Yapılan incelemede aracın aynı gece 02.00'de sokağa bırakıldığı ve içinden 2 kişinin indiği belirlendi.

ARAÇ ÇALINTI, PLAKA İKİZ

Olayla ilgili Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü soruşturma başlattı. Terk edilmiş aracın şasi numarasıyla yapılan incelemede çalıntı olduğu, sahibinin kaskodan parasını bile aldığı belirlendi.

Çalıntı aracın üzerindeki plakanınsa yine beyaz renkli bir Toyota Auris'e ait ikiz plaka olduğu, böylece trafikte rahatça dolaştığı ortaya çıktı. Olayla ilgili önceki gün operasyon başlatıldı. Birkaç adrese baskın düzenlendi. Baskınlarda Reina saldırganı Masharipov bulunamadı ancak trafik kontrolü sırasında araçta olan kişilerden biri gözaltına alındı.

Şüpheli, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguya alındı. Polisin aldığı ilk ifadeden sonra arka koltuktaki kişinin Masharipov olduğu iddiası daha güçlü hale geldi.

Araçtaki kişinin Reina saldırganı olup olmadığını belirlemeye yönelik çalışma sürüyor. Bu arada İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışma kapsamında, teröristin geldiği ve kaçtığı güzergâh ile birlikte, gece kulübünün içerisinde, çevresinde ve diğer illerde bulunan çok sayıda güvenlik kamerasından görüntü alındı.

Görüntüleri incelemek için özel ekip kuruldu. Özel ekibin yoğun çalışma sonucu 90 bin saatlik görüntü incelediği öğrenildi.

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