Facebook Twitter Rss

Saldırganın ailesi serbest bırakıldı

Saldırganın ailesi serbest bırakıldı.17994
  • Giriş : 22.12.2016 / 10:07:00
  • Güncelleme : 22.12.2016 / 10:05:28

Rus elçiyi öldüren Mevlüt Mert Altıntaş'ın ailesi serbest bırakıldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Katıldığı fotoğraf sergisinde Rus Büyükelçi Andrey Karlov'u öldüren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın ailesinin serbest bırakıldığı açıklandı.

Altıntaş'ın Aydın'da annesi, babası, ablası, 2 dayısı ve yengesi gözaltına alınmıştı.

Karlov'un öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan saldırganın annesi Hamidiye ve babası Esrafil Altıntaş, üvey ablası Seher Ö, dayıları Hasan F. ve Hüseyin F. ile yengesi Sevinç F'nin Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un 19 Aralık'ta silahlı saldırı sonucu öldürmesinin ardından ölü ele geçirilen Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın Söke ilçesinde yaşayan annesi, babası, kız kardeşi ve 3 yakını gözaltına alınmıştı.

Pazartesi gönderilen maillere dikkat!

1 yıllık emekli ikramiyesi 40 kuruş

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Erdoğan: Saldırgan FETÖ mensubu

Erdoğan: Saldırgan FETÖ mensubu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rus Büyükelçi'yi öldüren teröristin FETÖ mensubu olduğunu söyledi.

MEB'de yeni açığa almalar

MEB'de yeni açığa almalar

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir kısım öğretmenlerin daha açığa alındığı duyuruldu.

 

Almanya'da bomba alarmı!

Almanya'da bomba alarmı!

Almanya'nın Köln şehrindeki tren istasyonu bomba ihbarı üzerine boşaltıldı.

Cumhurbaşkanı'ndan Merkel'e telefon

Cumhurbaşkanı'ndan Merkel'e telefon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile bir görüşmede bulundu.

 

Rus Büyükelçi'ye suikast!

Rus Büyükelçi'ye suikast!

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a Ankara'da silahlı saldırı düzenlendi.

Suikastçinin kimliği açıklandı!

Suikastçinin kimliği açıklandı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rus Büyükelçi Karlov'a suikast düzenleyen saldırganın kimliğini açık


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya