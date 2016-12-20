Saldırganın eğitim masrafları FETÖ'den
Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'un fotoğraf sergisinde uğradığı silahlı saldırıyı gerçekleştiren Mevlüt Mert Altıntaş ile ilgili önemli bir bilgiye ulaşıldı.
Şahin İlgi'nin darbe başarılı olsaydı Sıkıyönetim Valisi ya da Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olacağı öğrenildi. Öte yandan İlgi'nin babası Mehmet İlgi'nin dört gün önce FETÖ'den tutuklandığı ortaya çıktı. İlgi Ziraat Aletleri adlı ailenin firmasına kayyum atandı.
Saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın Söke'nin Çeltikçi Mahallesi Mehmetçik Caddesi'nde bulunan evlerinde arama yapan polis, annesi Hamidiye Altıntaş, babası Esrafil Altıntaş, kardeşi Seher Özeroğlu ile biri kadın 2 akrabasını gözaltına aldı. Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan aileden baba Esrafil Altıntaş'ın ifadesinde, "Nasıl böyle bir şey yaptı anlamadım, çok şaşırdım" dediği öğrenildi. Aile üyeleri, ilk sorgularının tamamlanmasının ardından Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'u arkadan kalleşçe öldüren çevik kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş'ın Kuşadası'nda öğretmen olan dayısının FETÖ soruşturmaları kapsamında açığa alındığı ortaya çıktı. Saldırganın memleketi Aydın'ın Söke ilçesinde büyük şok yaşanırken, Altıntaş'ın içine kapanık, utangaç, kimseyle konuşmayan ve asosyal bir yapıda olduğu öğrenildi.
Saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın Söke'nin Çeltikçi Mahallesi Mehmetçik Caddesi'nde bulunan evlerinde arama yapan polis, annesi Hamidiye Altıntaş, babası Esrafil Altıntaş, kardeşi Seher Özeroğlu ile biri kadın iki akrabasını gözaltına aldı. Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan aileden baba Esrafil Altıntaş'ın ifadesinde, "Nasıl böyle bir şey yaptı anlamadım, çok şaşırdım" dediği öğrenildi. Aile üyeleri, ilk sorgularının tamamlanmasının ardından Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Emniyet kaynakları, Mevlüt Mert Altıntaş'ın dayısının FETÖ soruşturması geçirmesini, Körfez Dershaneleri'ne giderek Ankara'da FETÖ yurtlarında kalmasını ve FETÖ'den arananan bir iş adamından burs almasını, zanlının FETÖ ile bağlantılarını gösterdiğini söyledi.
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Diyarbakır Çevik Kuvvet'te geçici görevlendirmeyle görevli Mevlüt Mert Altıntaş'ın izin alarak Ankara'ya geldiği ortaya çıktı. 16.07.2016-18.07.2017 tarihleri arasında yıllık izin alan Altıntaş'ın bulunacağı adres bölümünde Demetevler Mahallesi 357 Sokak, Yeni Mahalle Ankara adresini gösterdiği belirtildi.
Zanlı Altıntaş'ın Söke'de Körfez Dershaneleri'ne gittiği ve eğitim masraflarının Sökeli firari iş adamı Şahin İlgi tarafından karşılandığı öğrenildi. Şahin İlgi'nin darbe başarılı olsaydı Sıkıyönetim Valisi ya da Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olacağı iddia edildi. İlgi'nin babası Mehmet İlgi'nin dört gün önce FETÖ'den tutuklandığı ortaya çıktı. İlgi Ziraat Aletleri adlı ailenin firmasına kayyum atandı.
SABAH
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