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Saldırganın otopsi işlemleri tamamlandı

Saldırganın otopsi işlemleri tamamlandı.11151
  • Giriş : 21.12.2016 / 15:25:00

Rus elçiyi öldüren Mevlüt Mert Altıntaş'ın otopsi işlemleri tamamlandı.

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Ankara'da katıldığı fotoğraf sergisinde Rus Büyükelçiyi Andrey Karlov'u vuran saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri sona erdi.

Saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın cenazesini almak için şu ana kadar hiçbir yakınının başvuruda bulunmadığı ortaya çıktı.

Altıntaş'ın cenazesini almak için şu ana kadar hiçbir yakınının başvuruda bulunmadığı öğrenildi.

Cenazenin sadece birinci derece akrabası olan yakınlarına teslim edilebileceği belirtildi.

Altıntaş'ın annesi, babası ve kız kardeşi ile akrabası olduğu öğrenilen iki kişi, Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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